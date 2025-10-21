En un operativo de contralor se secuestraron 24 kilos de carne de surubí

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró motocicletas y filet de surubí que eran transportados sin las medidas adecuadas en la capital correntina.

Efectivos de la Comisaría XVI Urbana realizaron un operativo de contralor en la zona de influencia de la mencionada dependencia en la tarde del lunes, específicamente en inmediaciones de calles Godoy Cruz y Luis Braille.

En el punto de control se secuestraron varias motocicletas que no contaban con la documentación necesaria para circular. Pero además, se detuvo la marcha de un rodado donde los ocupantes transportaban un total de 24 kilogramos de filete de surubí.

El producto cárnico era transportado en bolsas plásticas sin respetar la cadena de frío y en condiciones que no cumplían las medidas sanitarias correspondientes.

Los vehículos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia, en tanto que el personal de Fauna y Flora intervino en el otro caso.