Así serán los cruces de octavos del Clausura 2025

El Torneo Clausura de la Liga Profesional se adentra a su recta final y, con la fecha 13 en plena actividad, todos los ojos se posan en lo que serán los enfrentamientos en los octavos de final, junto a la conformación del cuadro de los playoffs para definir al campeón de la primera mitad de la temporada.

Así serían hoy los cruces de octavos de final del Clausura 2025

Llave 1

Estudiantes (1° Zona A) vs. Atlético Tucumán (8° Zona B)

Rosario Central (4° B) vs. Central Córdoba (5° A)

Lanús (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

Defensa y Justicia (3° A) vs. San Lorenzo (6° B)

Llave 2

Deportivo Riestra (1° B) vs. Tigre (8° A)

Argentinos Juniors (4° A) vs. River (5° B)

Unión de Santa Fe (2° A) vs. San Martín (SJ) (7° B)

Vélez (3° B) vs. Belgrano de Córdoba (6° A)

Los ocho clasificados de la zona A hoy serían Estudiantes, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Central Córdoba, Belgrano, Barracas Central, Tigre y Racing, con Boca, Unión, Banfield y Huracán al acecho.

En tanto, en la zona B, ya se clasificaron Deportivo Riestra, Lanús y Vélez, mientras que siguen en pugna Rosario Central, River, San Lorenzo, San Martín (SJ) y Atlético Tucumán, con Sarmiento, Instituto y Talleres cerca en la tabla. En este grupo, las sorpresivas ausencias son el último campeón, Platense, e Independiente, que alcanzó las semifinales en el torneo anterior pero sigue último y sin triunfos.

Cómo se jugarán los playoffs del Clausura 2025

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. La única instancia donde varía es en la final, que será disputada en una sede neutral a confirmar. Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga.

A diferencia del formato del Torneo Apertura, todas las instancias contarán con tiempo extra en caso de igualdad tras la finalización del tiempo regular, en caso de persistir habrá definición por penales.

