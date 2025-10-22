Corrientes: secuestraron 60 celulares contrabando valuados en $18 millones de pesos

Gendarmería Nacional informó este miércoles que incautó 60 teléfonos celulares escondidos en un camión que se trasladaba en inmediaciones de la localidad correntina de San Luis del Palmar.

En el marco de una inspección de control de tránsito que se realizó en las rutas provinciales Nº 5 y Nº 9, los efectivos detuvieron la marcha de un camión de cargas generales que tenía en su interior celulares de origen extranjero, sin documentación legal correspondiente.

Según el parte oficial, en la parte de atrás, se detectaron tres bultos envueltos en plástico, ocultos entre planchas de madera y mantas. Al verificar su contenido, constataron que los dispositivos móviles no acreditaban su ingreso legal al país.

A raíz del hallazgo, el Juzgado Federal de Corrientes ordenó el secuestro de la mercadería en el marco de una infracción a la Ley N.º 22.415 – Código Aduanero. La mercadería tenía un valor estimado en 18 millones de pesos.