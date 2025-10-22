Recuperaron una motocicleta robada y detuvieron a un hombre vinculado al caso

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó una motocicleta que fue robada en ciudad Capital. Además, detuvieron a un hombre vinculado con el hecho delictivo.

La detención ocurrió en la mañana del martes cuando efectivos de la Comisaría XV Urbana, luego de realizar tareas investigativas tras la denuncia del robo de una motocicleta marca Honda, modelo CB 190, durante la noche del lunes.

Las tareas se realizaron en inmediaciones del barrio Pirayuí Nuevo, donde se halló un rodado que coincidía con los datos aportados en la denuncia. Así mismo, se demoró a un hombre mayor de edad vinculado con el robo.

El demorado y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.