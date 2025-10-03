Regatas visita a Peñarol de Mar del Plata durante la mañana sabatina

La cuarta presentación de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26 se concretará este sábado, cuando desde las 11,30 hs., enfrente a Peñarol de Mar del Plata.

El partido será televisado por TyC Sports se jugará en el Polideportivo Islas Malvinas y contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Raúl Lorenzo y Maximiliano Cáceres.

Regatas (2-1) llega a este compromiso después de perder su primer encuentro del torneo durante su visita a Obras Basket 85 a 75 el pasado jueves. Previamente venció como visitante a La Unión de Formosa y como local a Atenas de Córdoba.

El Fantasma se mostró endeble defensivamente y con altibajos en su producción colectiva a lo largo de los 40 minutos del partido contra el Tachero.

El pivote dominicano Luis Ramos junto al correntino Fabián Ramírez Barrios fueron los jugadores destacados en el plantel de Juan Manuel Varas. También se destacaron en el goleo Juan Pablo Corbalán y Mateo Chiarini.

Por su parte, Peñarol intentará salir de perdedor y buscará su primera victoria de la temporada. En los dos partidos que jugó, siempre como visitante, perdió frente a San Lorenzo y Ferro Carril Oeste.

Para esta temporada, el conjunto marplatense apostó por la conducción técnica de Leonardo Costa, mientras que el plantel es liderado por el goleador de la pasada Liga, Al Thornton, sin embargo estuvo ausente en los dos primeros partidos y está en duda para este sábado.

Las nuevas caras para la temporada 25/26 son Agustín Pérez Tapia, Xavier Carreras, Luciano Guerra, Iván Basualdo, Facundo Vázquez y Augustine Okafor.

Luego del encuentro de este sábado, Regatas regresará a Corrientes a la espera de Tayavek Gallizi y recibirá a Unión de Santa Fe el martes 21 y después viajará a Asunción para afrontar el Cuadrangular D de la Liga Sudamericana.

