Costanera Sur Atentado en Manchester triple crimen
Funebres

EDUARDO AUGUSTO PORTA

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 00:00

EDUARDO AUGUSTO PORTA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/2025. José A. Pérez Lugo e Hilda Mary Senosiain y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo Eduardo, elevando oración por su alma y cristiana resignación de sus familiares. Rogamos que brille para él la Luz Eterna. c/595

EDUARDO PORTA

Q.E.P.D.

Falleció el 29/09/25. Ricardo G. Leconte y familia participan el fallecimiento del amigo de siempre, en buenos y malos tiempos, acompañan con especial sensibilidad a sus familiares y ruegan por su descanso en paz.

