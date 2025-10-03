Al ver a la Policía arrojó un teléfono robado en Corrientes

Luego de haber tomado conocimiento de la sustracción de un teléfono a una persona en la localidad de Itatí, la Policía montó un trabajo investigativo que concluyó con el recupero del aparato móvil.



Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, realizaron un eficaz procedimiento en las inmediaciones del barrio Ibiray, donde visualizaron a un sospechoso que al notar la presencia policial huyó de la zona perdiéndose de vista.



Sin embargo, antes de alejarse abandonó en la vía pública un celular marca ZTE Blade A75, procediéndose al secuestro preventivo del mismo.



Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser el dispositivo denunciado como sustraído por lo cual se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno que dispuso la restitución a su dueño y que se profundice la investigación para dar con el sospechoso.