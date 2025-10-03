¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Educación secundaria Instituto Oncológico Papa Francisco triple crimen
Educación secundaria Instituto Oncológico Papa Francisco triple crimen
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COMISARIA DE ITATI

Al ver a la Policía arrojó un teléfono robado en Corrientes

Sigue la investigación para dar con el sospechoso del delito
 

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 21:16

Luego de haber tomado conocimiento de la sustracción de un teléfono a una persona en la localidad de Itatí, la Policía montó un trabajo investigativo que concluyó con el recupero del aparato móvil.


Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, realizaron un eficaz procedimiento en las inmediaciones del barrio Ibiray, donde visualizaron a un sospechoso que al notar la presencia policial huyó de la zona perdiéndose de vista.


Sin embargo, antes de alejarse abandonó en la vía pública un celular marca ZTE Blade A75, procediéndose al secuestro preventivo del mismo.


Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser el dispositivo denunciado como sustraído por lo cual se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno que dispuso la restitución a su dueño y que se profundice la investigación para dar con el sospechoso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD