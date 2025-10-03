Apresaron a dos misioneros por el robo de una moto en Ituzaingó

Sobre la Ruta Nacional 12 demoraron a dos personas oriundas de la vecina provincia de Misiones, implicadas en la sustracción de una motocicleta en la ciudad de Ituzaingó.

El jueves a la siesta personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, con asiento en la “capital de la energía”, había recibido un alerta del Sistema Integral de Seguridad (SIS) 911, por el robo de una motocicleta.

En base al aviso, los efectivos se plegaron a la tarea de búsqueda tanto de la moto como de un vehículo tipo utilitario Peugeot Partner bordó con puertas blancas en el cual habían subido la Honda Wave sustraída.

Mientras estaban abocados a los rastrillajes, vieron el vehículo sospechoso al ser demorado en un control vial del Escuadrón 47 de la Gendarmería Nacional, quienes desconocían la participación de los mismos en el robo.

Se dio aviso al 911 y junto con personal de la Comisaría Primera demoraron a los dos hombres que fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno. Ante la Justicia admitieron que la moto buscada estaba en una cabaña en Mariano Moreno y Córdoba, donde se concretó un allanamiento para recuperar el rodado.