Taraguy enfrenta a San José por un lugar en la final del Regional

Las semifinales del Torneo Regional NEA - Top 10 de rugby se disputarán este sábado en cancha de Aranduroga. Por la primera división, Taraguy se medirá con San José de Asunción desde las 14 con arbitraje de Maximiliano Busaniche, mientras que a las 16 con Juan Zubieta como árbitro se medirán Curne y Regatas Resistencia.

Taraguy es el único equipo correntino que quedó en la competencia, tras la eliminación de San Patricio (en la fase clasificatoria) y Aranduroga (en cuartos de final).

Durante la etapa clasificatoria, el Cuervo perdió solamente tres partidos y ganó la Zona B, esa producción le permitió avanzar directamente a las semifinales del Regional.

Por su parte, San José quedó tercero en la fase de grupos y en el cruce de cuartos venció a Aranduroga en la capital correntina.

De esta forma, se repetirá la semifinal de la temporada 2024 donde, también en cancha de Aranduroga, Taraguy le ganó a San José y regresó al partido decisivo después de seis años.

Para el encuentro de este sábado, el entrenador Federico Romero, dispuso la siguiente formación titular de Taraguy: Emiliano Gómez Coll (c), Lucas Villalba y Renzo Grillo; Ignacio Giménez, Benjamín Chapresto; Fausto Bianchi, Agustín Sosa y Alfredo Sanabria; Bruno Broll e Ignacio Meabe; Valentino Fey, Gerónimo Albornoz, Martín Moncada, Martín Solari y Agustín De la Vega.

En la otra semifinal, habrá clásico chaqueño. Curne, defensor del título y el mejor equipo de la fase clasificatoria, enfrentará al irregular Regatas Resistencia que en cuartos de final eliminó a Curda de Asunción.

Intermedia

Por las semifinales del Regional NEA pero en la división Intermedia, habrá una nueva edición del clásico entre Aranduroga y Taraguy, mientras que la otra semifinal será protagonizada por Curne y Sixty.

Estos dos partidos, siempre en cancha de Aranduroga darán inicio a las 12.

En esta categoría la primera etapa fue en un solo grupo, sin la presencia de los equipos paraguayos.

Curne se quedó con el primer puesto, Taraguy fue segundo, Aranduroga tercero y Sixty ocupó el cuarto lugar.

Más partidos

La jornada en cancha de Aranduroga dará inicio a las 10 con los cruces semifinales del torneo Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) en Pre Intermedia. Se enfrentarán Taraguy - Sixty y Curne - Aranduroga.

Además, por la categoría M19, también en instancia semifinal, a las 10 se medirán Sixty - Regatas y desde las 12 lo harán Taraguy - Aranduroga.

Entradas

Las instancias decisivas del Regional NEA 2025 se desarrollan en el Aranduroga Rugby Club (ARC), entidad que ganó la licitación que realizó la Unión del Rugby del Nordeste.

Para la jornada semifinal, las entradas se pueden adquirir de manera anticipada, vía online en el sitio finalesregionalesnea.com.ar con un valor de $10.000, mientras que el costo del estacionamiento se fijó en $5.000, en tanto que si se paga en puerta (solo se aceptará efectivo), los montos serán de $15.000 y $10.000 respectivamente.