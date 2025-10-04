Ramírez Barrios comandó el triunfo de Regatas en su visita a Peñarol

Con la destacada labor de Fabián Ramírez Barrios, Regatas Corrientes superó como visitante a Peñarol de Mar del Plata 84 a 80. El partido que se jugó en la mañana de este sábado en el polideportivo Islas Malvinas de la ciudad balnearia sirvió para que el Fantasma se recupere de la derrota frente a Obras y quede con un récord de 3 triunfos y 1 derrota.

Dentro de un trámite equilibrado, Regatas pudo inclinar el marcador a su favor en los últimos minutos con la producción de Ramírez Barrios que terminó con un toral de 26 puntos (5/8 en triples), 7 rebotes y 2 asistencias.

En el equipo correntino también sobresalió la labor del pivote dominicano Luis Santos (17 puntos), en tanto que en los marplatenses se destacó Agustín Pérez Tapia con 21 tantos.

La efectividad de Pérez Tapia, autor de 11 de los 13 puntos de su equipo, le permitió a Peñarol dominar los primeros minutos del partido. Sin embargo, Regatas corrigió la defensa y con una jugada de tres (doble y libre) de Santos pasó al frente 18 a 17, sin embargo el cuarto inicial terminó a favor de Peñarol 22 a 21.

En el segundo cuarto la paridad se mantuvo. Peñarol dominó el duelo rebotero (22 a 13 con 9 ofensivos para los locales) y lo aprovechó para convertir, pero Regatas contestó con Ramírez Barrios y Santos para cerrar el segmento arriba 40 a 38.

Con un parcial de 11 a 3, de la mano de Roberto Acuña y Luciano Guerra, Peñarol dominó el inicio del tercer capítulo. La respuesta de Regatas llegó con los tiros de tres puntos. Creció la figura de Juan Pablo Corbalán junto a Iván Gramajo y con un 65 a 60 cerro a su favor el período.

Un nuevo mejor inicio del local, le permitió emparejas las acciones y el tanteador. La definición del partido llegó cuando restaban 1 minuto y medio y Ramírez Barrios metió 5 puntos seguidos (1 triple y 2 libres) para dejar adelante a Regatas 80 a 75.

Con 22 segundos por jugar, nuevamente Ramírez Barrios anotó 3 puntos (convirtió un doble y un libre) para poner 83 a 78. El local logró descontar y en la última ofensiva de Peñarol, Nicolás Aguirre robó una pelota, Ramírez Barrios atacó, recibió una falta y desde la línea de tiro libre dejó el final 84 a 80.

Ahora, Regatas tendrá un buen tiempo de descanso, ya que volverá a jugar recién el martes 21, en cancha de San Martín reciba a Unión de Santa Fe. Luego llegará su participación en el Cuadrangular D de la Liga Sudamericana en Asunción.

En el parque Mitre esperan que Tayavek Gallizi ya pueda sumarse al plantel para los últimos partidos del mes.