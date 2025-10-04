Corrientes: alerta amarilla por tormenta y un brusco cambio de temperatura de 35°C a 15°C

A partir de la llegada de la primavera las precipitaciones son protagonistas en Corrientes logrando altos acumulados. Para este domingo se pronostica temperaturas elevadas que podrían superar los 35°C de máxima y por la noche se prevé la llegada de vientos por el sector sur acompañado de fuertes tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó la alerta amarilla para gran parte de la provincia.

Luego de las altas temperaturas, llega la lluvia

EL LITORAL

Luego de que este sábado alcanzara los 32°C, este domingo se prevé que el termómetro suba aún más, dejando una jornada calurosa de 35°C y mínimas de 24°C. Se prevé el desarrollo de vientos por el sector norte gran parte del día, sin embargo, por la noche llega un brusco cambio por el sur que bajará la temperatura y se podrían registrar tormentas.

Alerta amarilla en la provincia

El SMN, indica que la advertencia amarilla rige en casi toda la provincia, exceptuando a la zona norte del territorio.

“El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores”, señaló el organismo nacional.

La disminución de temperatura se sentirá recién el lunes, cuando oscile entre los 19°C y los 15°C, con tormentas aisladas durante la madrugada y mañana. Estas condiciones seguirán el martes, cuando podrían rondar los 12°C y los 21°C, con cielos parcialmente nublados.