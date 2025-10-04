Corrientes quedó octava en los Juegos Nacionales Evita

Con el octavo lugar en el medallero general, Corrientes cerró su participación en los Juegos Nacionales Evita 2025 en Mar del Plata. La delegación correntina, que contó con 330 atletas, cosechó un total de 55 medallas (sumados los deportes adaptados y convencionales): 20 de oro, 17 de plata y 18 de bronce.

Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba ocuparon los tres primeros lugares del podio.

Desde los primeros días, los atletas adaptados de Corrientes se destacaron con un significativo número de medallas, reflejando su espíritu competitivo y el arduo trabajo de sus profesores, según valoró el Secretario de Deportes, Jorge Terrile.

Los chicos y chicas de la provincia totalizaron 18 medallas de oro para quedar en el cuarto lugar de la clasificación solamente por detrás de Córdoba, Misiones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los deportes convencionales, las preseas comenzaron a llegar el viernes, destacándose las medallas de oro obtenidas por Nathaniel Villalba Pannunzio y Aníbal Fernández en levantamiento olímpico de pesas.En tanto, lograron medallas de plata: el equipo de bádminton en dobles mixto, el equipo de hockey masculino, la dupla de tenis de mesa femenino (Antonella Molina y Marlene Acuña), y Donini Máximo en levantamiento olímpico de pesas. En atletismo, se destacaron la posta 5x80 m (Martínez Alexander, Aquino Nahuel, Zaracho Juan, Medina Nelson y Ríos Nicolás) y Aquino Nahuel en la carrera de 200 m.Por su parte, las medallas de bronce fueron para Lautaro González y Delfina Cardozo en levantamiento olímpico de pesas, Toscani Estefano en lanzamiento de jabalina, Agostina Rodríguez en taekwondo, y los equipos de bádminton single, rugby seven, la dupla de beach vóley femenino y vóley masculino.

La delegación correntina, coordinada por la Secretaría de Deportes en conjunto con la Dirección General de Educación Física, contó con el respaldo de una sólida inversión presupuestaria impulsada por la política deportiva del Gobernador Gustavo Valdés.Este esfuerzo permitió que 375 personas, entre atletas y equipo técnico, vivieran una semana intensa de deportes y experiencias en “La Feliz”, desde su llegada el lunes hasta el cierre del evento el sábado 4 de octubre, con el regreso en horas del mediodía.Los Juegos Deportivos Nacionales Evita son organizados cada año por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con la participación de unos 8 mil jóvenes menores de 17 años que compiten en 36 disciplinas deportivas.