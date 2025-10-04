Pingüinos quedó como único puntero del torneo Oficial

Disputadas ocho fechas del torneo Oficial de primera división en el básquetbol capitalino, Pingüinos quedó como único puntero gracias a su victoria sobre Alvear y a la derrota de Regatas frente a El Tala que se metió de lleno en la lucha por llegar al Cuadrangular Final.

Pingüinos no tuvo mayores inconvenientes para superar a Alvear 85 a 41 con 17 puntos de Gastón Lecca y 14 de Franco Alegre. En el equipo del barrio Aldana, se destacó Enzo Alveredo con 9 unidades.

Por su parte, El Tala sorprendió a Regatas y en tiempo sumplementario lo venció 67 a 64 con la gran labor de Alex Meza que convirtió 31 puntos. En el Fantasma, el principal goleador fue Juan Cruz Fereyra con 23.

Con estos dos resultados, Pingüinos quedó como solitario líder, mientras que Regatas bajó a la segunda ubicación. En tanto que El Tala se sumó al lote de equipos que disputan un lugar entre los cuatro mejores.

En la lucha por llegar al Cuadrangular Final, Colón consiguión una valiosa victoria sobre Córdoba 84 a 79 para darle alcance en las ubicaciones. En el equipo vencedor se destacaron Thiago Romero y Lucas Monzó con 22 puntos cada uno, en tanto que en Córdoba sobresalieron Emilio Vallejos con 19 y Agustín Monzón con 18.

También fue imporante el triunfo que logró Hércules frente a Juventus 83 a 62. Agustín Barrios con 19 puntos y Lautaro Báez con 16 fueron los referentes en la ofensiva del equipo del barrio Libertad. Martín Piñero con 13 puntos fue el goleador en el Granate.

La sorpresa de la jornada la dio Don Bosco que le ganó a San Martín 64 a 62. En el elenco colegiado se destacaron José Bordón con 13 puntos y Leandro Claps con 12. En el Rojinegro, con varias ausencias por su participación en la Liga Próximo (ex Liga de Desarrollo) el goleador resultó Lautaro Briend con 15.

Además con 22 puntos de Rodrigo Duarte, Sportivo superó a Malvinas 1536 viviendas 70 a 60. Lucas Franco con 23 puntos fue el goleador en el equipo de “las mil”.

Así se ubican

Disputadas 8 fechas, las posiciones del Oficial de primera que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes quedaron de esta forma: Pingüinos 15 puntos, Regatas 14, Colón, Córdoba, El Tala y Hércules 13, Juventus y San Martín 12, Alvear 11, Don Bosco y Sportivo 10, y Malvinas 1536 Viviendas 8.

Lo que viene

La novena fecha contempla estos encuentros: San Martín vs. Hércules, Sportivo vs. Juventus, El Tala vs. Malvinas 1536 Viviendas, Córdoba vs. Reatas, Alvear vs. Colón y Don Bosco vs. Pingüinos.

