Fijaron fecha para el juicio a un psicólogo por el abuso sexual a un joven discapacitado

Fijaron fecha para el inicio del juicio oral en Corrientes contra un psicólogo imputado en el grave delito de abuso sexual con acceso carnal a un joven de 15 años con discapacidad, al cual atendía como paciente en el hospital “Inmaculada Concepción”, de la localidad de Itá Ibaté.

La Oficina Judicial (Ofiju) estableció que los debates inicien el jueves 23 de octubre, a diez meses de la denuncia radicada por los familiares del joven el 20 de enero pasado.

Fueron asignados para integral el Tribunal de Juicio María Mercedes Leconte, Ana del Carmen Figueredo y Darío Alejandro Ortíz, en cumplimiento al artículo 308 inc. a) del Código Procesal Penal.

La causa presenta como único imputado al profesional Ricardo Daniel Chercasky, quien llega a esta instancia, luego que se cumplieran todos los procesos procesales, el último de los cuales consistió en el acto de "control de acusación", ante el juez de Garantías Leandro Andrés Maciel que se llevó a cabo los primeros días de septiembre.

En la ocasión se reunieron todas las pruebas para fundar la acusación, con la presentación de evidencias hacia el profesional.

Además, también las partes propusieron los testigos y pruebas que consideraron importante para respaldar las argumentaciones, que formarán parte del sustento sobre el cual se basará el juicio, que iniciará en tres semanas.

En lo que se denomina el auto de Apertura a Juicio se admitieron los testimonios ofrecidos por la Fiscalía, querella y defensa que serán citados para declarar de manera presencial.

El primer día de debate fue fijado para el 23 de octubre próximo de 7:45 a 9:15 en la Sala 2 de la Oficina Judicial, en calle Jujuy 848, de esta ciudad.

Continuará en la sala de debate ubicada en calle Plácido Martínez 1056, Planta Alta, de la ciudad de Corrientes Capital los días 27 de octubre, de 8 a 10:15 y el 29 de octubre a las 12, así como el 31 de octubre de 8 a 10:45.

La abogada defensora del imputado es María Marta Correa, en tanto que también estará la Asesora de Menores, Ana Ines Alvira, y el querellante Raúl Aníbal Sotelo, en tanto que la Fiscalía estará representada por María Andrea González.

El caso causó conmoción en la localidad, ya que el profesional atendía a muchos pacientes, lo cual encendió la alarma en muchos tutores que llevaban a sus hijos hasta hospital local.