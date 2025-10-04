En 40 stands, muestran los trabajos hecho por internos en las cárceles de Corrientes

En el ex Regimiento 9, más de 40 stands exhiben los trabajos realizados por internos de los distintos establecimientos penitenciarios de la provincia de Corrientes. La Expo Cultural del Servicio Penitenciario Provincial comenzó el viernes y continúa este sábado, los visitantes podrán comprar objetos realizados en herrería, carpintería y jardinería realizado por las personas privadas de la libertad en las cárceles correntinas.

Muebles, elementos de jardinería y cocina

La propuesta busca mostrar los trabajos elaborados en los distintos establecimientos penitenciarios de Corrientes, donde los internos participan de talleres de herrería, carpintería, jardinería y artesanías. Entre las producciones se destacaron hornos, parrillas, palas, sillas y mesas de madera, sillones, bancos, carretillas, macetas, materas, carteles, centros de mesa y plantines, todos confeccionados en los talleres intramuros.

La exposición, que busca fortalecer la reinserción social a través del trabajo y la educación, estará abierta al público este sábado, de 10 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Además, por la tarde se desarrollarán actividades artísticas y culturales a cargo de internos y grupos invitados.

El evento cuenta con la presencia del Subsecretario de Gobierno, Dr. Luis Rodolfo Bravo, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Oscar Martínez, el Jefe del Destacamento Cuartel Corrientes, Cnl. Osvaldo Díaz Colodrero, el Concejal Arq. Jorge Campos, la Jueza de Ejecución de Condena, Dra. María Teresa Zacarías de González, el Jefe del Servicio Penitenciario Provincial, Insp. Gral. Guillermo Andrés Sotelo, la Subjefe, Insp. Gral. Lic. Natalia Evangelina Aguirre Wirz, junto a autoridades de los doce establecimientos penitenciarios provinciales.

Con esta propuesta, el Servicio Penitenciario Provincial busca acercar a la comunidad una mirada distinta sobre la vida en contexto de encierro.