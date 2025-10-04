Taraguy jugará la final por segundo año consecutivo

Taraguy no dejó dudas en la semifinal y definirá el Torneo Regional NEA 2025 frente a Curne. En las semifinales que se disputaron este sábado en cancha de Aranduroga, el Cuervo venció a San José 53 a 10, mientras que los universitarios hicieron lo propio con Regatas Resistencia 29 a 7.

De esta forma se reeditará la final de la temporada 2024 cuando Curne se coronó campeón al superar al equipo correntino.

En la primera semifinal de la jornada, Taragauy fue contundente, dominó el partido desde el inicio y tuvo como figura a su apertura Ignacio Mebe (foto) que aportó 28 puntos (2 tries, 2 penales y 6 conversiones).

El equipo correntino presionó en campo rival y le dio movilidad a sus ataques. Además, las pocas veces que el equipo visitante (con ausencias por tener jugadores con la selección paraguaya) intentó avanzar con sus delanteros, la defensa respondió correctamente.

El marcador se abrió con un penal de Ignacio Meabe. Después llegaron los tries de Martín Solari, Bruno Broll, Fausto Bianchi, todos convertidos por Meabe que cerró la primera parte con un nuevo penal. La visita solamente pudo sumar con un penal de Thomas Guzmán.

En el mismo arranque del complemento, Ignacio Meabe cerrón perfecto contraataque donde Ignacio Giménez había logrado quebrar la línea de ventaja.

San José respondió con un try de Camilo García, convertido por Guzmán, pero casi de inmediato, nuevamente Ignacio Meabe llegó al try después de una gran corrida desde su propio campo cambiando de dirección y dejando rivales en el camino.

Augusto Córdoba y Gerónimo Albornoz también apoyaron la pelota en el ingoal rival, mientras que Meabe sumó tres conversiones para redondear una gran victoria.

En la segunda semifinal, Curne, actual campeón y número uno de la fase clasificatoria, se quedó con el clásico chaqueño frente Regatas Resistencia 29 a 7. En el primer tiempo, el elenco universitario ya ganaba 17 a 0.

La final de al temporada y el pase al Torneo del Interior A 2026 se jugará el sábado 11 en cancha de Aranduroga desde las 16. Curne y Taraguy, los dos mejores de la temporada, irán en búsqueda del premio mayor.

En tanto que a partir de las 14, San José y Regatas Resistencia se medirán por el tercer puesto.

Intermedia

El clásico correntino quedó para Taraguy que le ganó a Aranduroga 37 a 33 en una de las semifinales del Regional NEA en la categoría Intermedia. En la otra semifinal, Curne superó a Sixty 54 a 26.

Por lo tanto, la final, también en cancha de Aranduroga el sábado 11, la jugarán Curne y Taraguy.