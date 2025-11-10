El hincha agredido por el correntino Salas explicó lo ocurrido y sorprendió con su postura

El joven hincha de Boca identificado como Uriel Humra, el cual fue agredido por el jugador de River Maximiliano Salas, salió a declarar luego de la viralización de los hechos, dando su versión de los hechos.

Hamra, de 20 años, contó que la situación no fue premeditada y que su intención no era provocar a los jugadores de River: “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”.

A pesar del impacto que recibió, el hincha en diálogo con TN sorprendió al defender al futbolista: “Salas intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme”.

Hamra aseguró que no tiene planeado iniciar acciones contra el delantero de River y justificó la reacción del jugador por el contexto emocional del partido: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Minutos después del incidente, fue retirado del campo por pedido del jefe de seguridad del “Millonario”, Diego “La Roca” Moreno. El joven agregó que pudo ingresar porque “había una puerta abierta”, lo que expuso una seria falla de seguridad en el operativo del Superclásico.

Según informó el diario Clarín, la Justicia le labró a Hamra un acta de contravención por ingresar de forma indebida al campo de juego (art. 111 del Código Contravencional de la CABA) y por incitar al desorden (art. 119).

Otros hinchas que se metieron a la cancha para cargar a River con los tradicionales “fantasmas de la B” también recibieron sanciones similares y quedaron sujetos a derecho de admisión.

Noticias Argentinas