Ramírez Barrios llegó a los 600 partidos en la Liga Nacional

El correntino Fabián Ramírez Barrios llegó a los 600 partidos disputado en la Liga Nacional. El ala pivote de 35 años, debutó el 23 de septiembre del 2011 jugando para San Martín, y alcanzó el registro histórico, 14 años después.

Los 600 partidos en la Liga Nacional para Ramírez Barrios se cumplieron el domingo cuando Regatas Corrientes recibió y venció a Argentino de Junín.

La institución Fantasma aprovechó el juego disputado en el Fortín Rojinegro para brindarle un reconocimiento con una camiseta alusiva al acontecimiento, la cual le fue entregada por sus hijas junto con Eduardo Tassano, presidente del club.

El capitán del elenco Remero llegó a una importante cifra en su estadística personal que lo marca como uno de los jugadores consagrados en la máxima división del básquet argentino.

De lo 600 partidos en la máxima competencia que tiene el básquetbol en el país, 223 fueron vistiendo la camiseta de Regatas en seis temporadas. A lo largo de carrera como profesional, también vistió las casacas de Olímpico de La Banda, Boca Juniors y Quimsa de Santiago del Estero.

A lo largo de los 600 partidos, Ramírez Barrios promedió 10,1 puntos por partido, 5 rebotes y 1.7 asistencias.