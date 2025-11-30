Corrientes: jornada de "Amenazas Invisibles" en el mundo online para proteger a la niñez

El próximo miércoles 3 de diciembre, a las 19, se realizará en el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción (Tucumán 570) la jornada “Amenazas Invisibles en el Mundo Online”, una propuesta destinada a reflexionar sobre los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el entorno digital y las herramientas disponibles para su protección.

La actividad es organizada por el Rotary Club Satélite Ára Pyahu Corrientes, presidido por Rodrigo Quintana Giles.

El encuentro contará con un panel interdisciplinario de especialistas que abordarán la problemática desde perspectivas jurídicas, tecnológicas, educativas y psicológicas. Según informaron desde la organización, la iniciativa busca “hacer visibles amenazas que muchas veces pasan inadvertidas y promover una cultura de cuidado y acompañamiento en el uso de las tecnologías digitales”.

Entre los temas a tratar se incluyen la Inteligencia Artificial Generativa y los riesgos que presenta para la niñez, el grooming y su impacto real, las experiencias de las infancias en el ecosistema digital, las buenas prácticas de ciberseguridad y la huella emocional del delito digital.

El objetivo central es ofrecer herramientas concretas para familias, instituciones y operadores del sistema de justicia.

Los disertantes serán:

Rodrigo Quintana Giles (“Inteligencia Artificial Generativa: algoritmos, contenidos y riesgos para la niñez”)

Federico Guillermo Miskinich Favier (“Anatomía del grooming y su impacto real”)

María Celeste Flores (“Infancias en el ecosistema digital”)

Facundo Cabral Domínguez (“Ciberseguridad: buenas prácticas para una vida digital segura”)

Marcos Rodríguez Nazer (“La huella emocional del delito digital: cómo acompañar a la víctima”).

La jornada tendrá modalidad híbrida —presencial y virtual—, será gratuita y abierta a toda la comunidad. Además, se ofrecerá certificación opcional mediante el pago de un arancel para quienes lo requieran. La inscripción se realiza a través del formulario digital habilitado por la organización.