Hallan en Chaco a una menor que estaba desaparecida en Corrientes

Una menor de 13 años que era intensamente buscada en la provincia de Corrientes fue hallada este domingo por la mañana en Barranqueras, Chaco.

El hallazgo se concretó luego de que un vecino identificado como A.H.A., de 38 años, informó a los agentes de la Comisaría Primera que la menor le manifestó haber sido víctima del robo de su teléfono celular.

Con esos datos, los efectivos se dirigieron a la zona de avenida San Martín al 1600, donde finalmente lograron ubicarla.

La menor, identificada como C.A.R., de 13 años, relató que había viajado por sus propios medios hasta Barranqueras para encontrarse “con un masculino de quien desconoce datos”, según precisaron fuentes policiales.

Tras verificar su identidad, la Policía del Chaco se comunicó con la Policía de Corrientes, donde confirmaron que la Comisaría de la Mujer y el Menor N.º 1 había recibido horas antes una denuncia por su desaparición, presentada por su madre.

De esta manera, la Fiscalía en turno dispuso que la adolescente sea entregada a su progenitor o al personal policial de la comisaría correspondiente, a fin de concretar su restitución y asegurar las medidas necesarias para resguardar su integridad.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias del viaje y establecer si existió algún riesgo o intervención de terceros.