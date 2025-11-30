Corrientes: Policías lograron evitar que un joven atentara contra su vida

La Policía de Corrientes informó este domingo que tras un rápido accionar, efectivos de las Comisarías Primera y Segunda de Paso de los Libres lograron que un joven desista de atentar contra su vida con un arma blanca.

El hecho se conoció cuando el SIS 911 alertó a los uniformados sobre la presencia de un joven en la esquina de Hipólito Irigoyen y Amado Bonpland, quien sostenía un arma blanca y manifestaba su intención de autolesionarse.

Ante la urgencia de la situación, los policías se dirigieron inmediatamente al lugar y mantuvieron una prolongada conversación con el joven, logrando finalmente que deponga su actitud.

Tras esto, fue puesto a resguardo, asistido y posteriormente trasladado al hospital local para recibir atención médica.

Desde la dependencia jurisdiccional informaron que se continúan los trámites correspondientes para el seguimiento del caso.