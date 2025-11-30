¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Paso de los libres

Corrientes: Policías lograron evitar que un joven atentara contra su vida

El hecho ocurrió este domingo en la localidad correntina de Paso de los Libres. 

Por El Litoral

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 15:31

La Policía de Corrientes informó este domingo que tras un rápido accionar, efectivos de las Comisarías Primera y Segunda de Paso de los Libres lograron que un joven desista de atentar contra su vida con un arma blanca.

El hecho se conoció cuando el SIS 911 alertó a los uniformados sobre la presencia de un joven en la esquina de Hipólito Irigoyen y Amado Bonpland, quien sostenía un arma blanca y manifestaba su intención de autolesionarse.

Ante la urgencia de la situación, los policías se dirigieron inmediatamente al lugar y mantuvieron una prolongada conversación con el joven, logrando finalmente que deponga su actitud.

Tras esto, fue puesto a resguardo, asistido y posteriormente trasladado al hospital local para recibir atención médica.

Desde la dependencia jurisdiccional informaron que se continúan los trámites correspondientes para el seguimiento del caso.

