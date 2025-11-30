Corrientes: Santilli llega este lunes para reunirse con Gustavo Valdés

El ministro del Interior, Diego Santilli, llegará a Corrientes el próximo lunes 1° de diciembre, donde mantendrá una reunión formal con el gobernador Gustavo Valdés, en el marco de una gira federal orientada a asegurar apoyos para el Presupuesto 2026 y trazar los nuevos ejes de cooperación entre Nación y Provincia.

Está programada una conferencia de prensa para las 10 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. El anuncio figura en la convocatoria difundida por el Gobierno provincial.

Qué se discutirá

Según adelantó Valdés tras jurar como senador provincial, la agenda priorizará la regularización de una deuda millonaria que Nación mantiene con Corrientes y la definición de los ejes del Presupuesto 2026. A su vez, se espera avanzar en los pedidos provinciales vinculados a infraestructura, obras públicas, mejoras de competitividad y políticas de desarrollo productivo.

Un gesto clave en transición política

La visita ocurre en un momento de transición: Valdés está por dejar el cargo de gobernador, mientras se prepara la asunción del gobernador electo. Por ello, el encuentro con Santilli adquiere relevancia como primer canal oficial de diálogo entre el nuevo gobierno provincial y la Casa Rosada.

El ministro del Interior ya inició una ronda de reuniones con mandatarios provinciales con el objetivo de consolidar apoyos para el proyecto de Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el Gobierno. Corrientes será uno de sus destinos para definir puntos clave.

Expectativas y pedidos provinciales

Desde la provincia esperan que la reunión permita destrabar fondo adeudados, proyectos de infraestructura, obras claves y una agenda concreta de desarrollo. Valdés confía en “un diálogo fecundo” para encaminar los desafíos pendientes y defender los intereses correntinos.