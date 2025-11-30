Corrientes: detienen a diez personas alcoholizadas y armadas

La Policía de Corrientes informó que detuvo a varias personas en un operativo en San Luis del Palmar, donde además se secuestraron armas blancas y una de fuego.

Consistió en un operativo de control de alcohol por parte de efectivos de la Comisaría del distrito de San Luis del Palmar durante la noche del sábado, en pos de evitar el consumo excesivo y la supervisión en locales comerciales y espacios públicos.

Los efectivos tomaron conocimiento de un video viralizado en redes sociales, donde se veía a un grupo de personas consumiendo alcohol en un kiosco sobre calle San Martín. En las imágenes uno de los sujetos exhibía un arma de fuego.

Por tal motivo acudieron al lugar, donde encontraron al grupo de personas del video. Siguiendo el protocolo se dispuso la inspección de las pertenencias, en específico un bolso, hallándose dos armas blancas y una pistola calibre 22 marca Bersa con cargador y municiones. Por tal motivo se dispuso el secuestro de lo encontrado.

Además, se demoró a las diez personas que integraban el grupo para su identificación. La Fiscalía de turno inició actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego.

En tanto que los demorados fueron trasladados a la dependencia correspondiente donde se realizaron las diligencias del caso.