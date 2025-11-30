¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

UCR Banco Nación Karina Milei
Monte Caseros

Corrientes: un hombre murió luego de perder el control de su motocicleta

Identificado con el apellido López, el hombre de 59 años sufrió graves lesiones tras caer del rodado que conducía.Pese a ser trasladado al hospital local, perdió la vida.

Por El Litoral

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 12:28

La Policía de Corrientes informó que una persona murió tras un accidente vial en la localidad de Monte Caseros.

Durante la tarde del sábado efectivos de la Comisaría de Distrito III de Monte Caseros, fueron informados sobre un accidente por avenida Libertador, entre San Martín y Juan Pujol.

En el lugar se registró un siniestro vial que tuvo como protagonista a una motocicleta marca Mondial, modelo HD, de 150 cc., conducida por un hombre de apellido López de 59 años. Las primeras pericias confirmaron que el motociclista perdió el control del rodado, sufriendo graves lesiones al impactar contra el suelo.

López fue auxiliado por los servicios médicos y trasladado al hospital local. En la noche del sábado, el nosocomio informó la muerte del motociclista debido a las lesiones sufridas.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de turno, en tanto que en la dependencia policial se realizaron las diligencias de rigor.
 

