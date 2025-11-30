Corrientes: un hombre murió luego de perder el control de su motocicleta

La Policía de Corrientes informó que una persona murió tras un accidente vial en la localidad de Monte Caseros.

Durante la tarde del sábado efectivos de la Comisaría de Distrito III de Monte Caseros, fueron informados sobre un accidente por avenida Libertador, entre San Martín y Juan Pujol.

En el lugar se registró un siniestro vial que tuvo como protagonista a una motocicleta marca Mondial, modelo HD, de 150 cc., conducida por un hombre de apellido López de 59 años. Las primeras pericias confirmaron que el motociclista perdió el control del rodado, sufriendo graves lesiones al impactar contra el suelo.

López fue auxiliado por los servicios médicos y trasladado al hospital local. En la noche del sábado, el nosocomio informó la muerte del motociclista debido a las lesiones sufridas.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de turno, en tanto que en la dependencia policial se realizaron las diligencias de rigor.

