Corrientes: murió un excombatiente tras descompensarse en un partido de fútbol

Murió un excombatiente de Malvinas, de apellido Fernández luego de sufrir una descompensación mientras jugaba un partido de fútbol de la categoría Veteranos en la localidad correntina de Paso de los Libres.

El hecho se registró en horas de la tarde del sábado en el Ex Regimiento de Infantería N.º 5, donde el jugador se desplomó repentinamente en el campo de juego, lo que generó la rápida intervención de quienes se encontraban en el lugar.

De inmediato, comenzó a recibir maniobras de RCP, mientras al mismo tiempo se daba aviso a los servicios de emergencia.

Ante esto, una dotación de Bomberos Voluntarios llegó rápidamente al predio y trasladó al hombre al Hospital San José, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos.

Los restos de Fernández están siendo velados en la Cochería Paso de los Libres.

Con información de Impacto 92.3 FM

