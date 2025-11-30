Pilar Smith reveló cómo fue su salida de Telefe y a quién va a reemplazar en LAM

Este viernes Pilar Smith se comunicó en vivo con Puro Show para desmentir la noticia de su despido de Telefe Noticias tras más de una década como columnista de Rodolfo Barili, y pocas horas después se supo que en breve seguirá su carrera en LAM.

No es novedad que Pilar siempre quiso ser parte del ciclo de Ángel de Brito, con quien compartió programa en CNN Radio durante algún tiempo, pero ahora esa movida se da en medio de su salida del noticiero de Telefe.

“Ojalá me hubieran echado, porque ¿sabés la plata que me hubiera llevado?”, bromeó Smith en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV). Ciudad Magazine se comunicó con la periodista, que aseguró que seguirá al frente de Gossip, su ciclo de Net TV.

QUÉ DIJO PILAR SMITH SOBRE SU INESPERADA SALIDA DE TELEFE Y SU LLEGADA A LAM

Ciudad Magazine: - ¿Cómo se dio que te llamaran para reemplazar nada menos que a Yanina Latorre en LAM? ¿Estabas en tratativas? ¿Fue de improviso?

Pilar Smith: -Yo estoy en tratativas hace más de un año con América. El año pasado me habían ofrecido ser parte de Intrusos, tenía que dejar Gossip y medio que no cerraban los números. Así que el año pasado no pudimos llegar a un arreglo, y este año retomamos las negociaciones.

Con el Chato Prada empezamos a hablar d enuevo a mitad de año para que yo estuvira en América. Al principio no hablábamos de LAM, pero en estos últimos meses me junté con Ángel De Brito y de ahí salió. Yo no llego a reemplazar a Yanina Latorre.

Yo no reemplazo a nadie. Yo tengo mi estilo, no voy a ser lo que era Yanina, así que no siento que vaya a reemplazarla. Yo voy a acompañar a Ángel en esto como angelita fija de lunes a viernes para sumar desde el punto de vista periodístico.

CM: Entonces sos la angelita más esperada del programa. Una década te tomó desembarcar en LAM…

PS: Yo fui una de las primeras a las que Ángel llamó cuando estaba en eltrece, pero yo estaba en el noticiero muy feliz y no lo quería dejar. Estoy feliz porque es un amigo con el que ya trabajé. Estábamos juntos en los inicios: yo con Lucho Aviléz y él con BdV en Ciudad Magazine. Éramos todos muy jovencitos empezando en esto y estoy muy feliz de acompañarlo.

CM: -¿Cómo fue tu salida de Telefe realmente?

PS: -Sentía que mi etapa en el noticiero estaba desgastada y tenía ganas de hacer otras cosas. El formato en sí no me estaba resultando así que por eso acepté ir a LAM ahora, en este momento de mi vida en el que creo que lo voy a disfrutar, así que renuncié. Mi abogada, Ximena Damasco, me envió todo lo que necesito así que el lunes mando el telegrama de renuncia. Fue más simple de lo que parece. Quise tomar otro rumbo, más lo que hago en Gossip, y no tan “house organ” del canal, básicamente más chimentos y mi brújula me marcó eso.

CM: -¿Qué te dijeron tus hijos cuando les contaste que ibas a renunciar al noticiero para cumplir un sueño?

PS: -Todos apoyaron. Mis hijos son fans de LAM porque es un programa muy viral.

CM: -¿Cómo son tus expectativas con el programa? Llegás en un momento en el que vas a ser la única periodista del panel, salvo Julieta Argenta

Ps:-Las mejores. Amo el periodismo. Esa es mi bandera. Así q voy a ir por ahí.

CM: -Muy bien, Pilar, te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

PS: -¡Muchas gracias!

Ciudad Magazine