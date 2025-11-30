Colapinto finalizó 14° en el GP de Qatar de la F1

Franco Colapinto finalizó en la 14° posición del GP de Qatar en la F1 con Alpine luego de partir desde el pit lane y tras lograr escalar posiciones gracias al toque de su compañero, Pierre Gasly, sobre Nico Hulkenberg, de Sauber, en la séptima vuelta, lo que dejó fuera de competencia al alemán.

La escalada de posiciones del pilarense no solo correspondió a ese choque, sino que también se vio beneficiada por las sanciones de tiempo que recibieron Esteban Ocon y Lance Stroll. A su vez, Olliver Bearman tuvo problemas en boxes.

Más allá del resultado, el argentino no se fue nada contento y el próximo fin de semana en Abu Dabi buscará cerrar el año para ya pensar en la temporada 2026. "Lo único positivo es que queda solo una carrera", dijo este domingo al finalizar el Gran Premio.

El ganador en Qatar fue Max Verstappen, no solo por haber culminado primero (el podio lo completaron Oscar Piatri y Carlos Sainz), sino que hizo lo que debía para evitar que Lando Norris (McLaren), que terminó cuarto, se llevara el título y todo se definirá en Abu Dabi.