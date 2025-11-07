Sacachispas y Curupay protagonizan el duelo destacado en la Copa de la Liga

El partido que sostendrán Sacachispas y Curupay se destaca en el inicio de la cuarta fecha de la Copa de la Liga del fútbol capitalino.

El encuentro de invictos de la Zona B se jugará este viernes desde las 21 en cancha de Sportivo.

El maderero es puntero del grupo con 12 puntos, mientras que el tricolor marcha en el segundo lugar con 9 y las tres unidades en juego son vitales en la lucha por llegar a los octavos de final.

La jornada de apertura de la cuarta fecha también contempla el cruce entre Huracán y Villa Raquel por la Zona A, dos equipos que necesitan el triunfo para mantener la ilusión de clasificar.

Los otros juegos del viernes serán Quilmes vs. Boca Unidos y Ferroviario vs. Barrio Quilmes.

La fecha seguirá el sábado con la disputa de cinco partidos y se completará el miércoles 12 con el duelo entre Empedrado, puntero e invicto en la Zona A, y Mandiyú.

La cuarta fecha fue postergada oportunamente por las adversas condiciones climáticas. El pasado fin de semana se adelantó la quinta fecha.

Programa de partidos

El programa de encuentros de la quinta fecha del torneo de primera división que organiza la Liga Correntina de Fútbol es el siguiente:

Viernes 7

Cancha de Huracán: 15.00 Quilmes vs. Boca Unidos y 17.00 Huracán vs. Villa Raquel.

Cancha de Sportivo: 19.00 Ferroviario vs. Barrio Quilmes y 21.00 Sacachispas vs. Curupay.

Sábado 8

Cancha de Libertad: 15.00 Talleres vs. Yaguareté y 17.00 Libertad vs. Rivadavia.

Cancha de Lipton: 15.00 Doctor Montaña vs. San Jorge y 17.00 Lipton vs. Cambá Cuá.

Cancha de Mburucuyá: 16.00 Mburucuyá vs. Peñarol.

Miércoles 12

Cancha de Huracán: 17.00 Empedrado vs. Mandiyú.

Así se ubican

Así están las posiciones en la Copa de la Liga:

Zona A: Empedrado 12 puntos, Talleres 10, Yaguareté 7, Mandiyú 5, Huracán y Villa Raquel 4, Boca Unidos 2 y Quilmes 0. Todos los equipos disputaron cuatro partidos.

Zona B: Curupay (4 partidos jugados) 12 puntos, Sacachispas (3) 9, Mburucuyá (4) 6, Peñarol (3) 4, Independiente (4) 3, Rivadavia (3) 1 y Libertad (3) 0.

Zona C: Sportivo (4 partidos jugados) 9 puntos, Cambá Cuá (4) 7, San Jorge de Almagro (3) 6, Lipton (3) 5, Doctor Montaña (3) 4, Ferroviario (4) 1 y Barrio Quilmes (3) 1.

Una vez que concluya la fase de grupos, los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros avanzarán a los cruces de octavos de final.

