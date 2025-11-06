Nordeste viajó a Junín para un torneo en modalidad 12s

El rugby femenino de la Argentina continua en constante crecimiento. La evolución de la disciplina da un paso más de cara al futuro con el encuentro de rugby modalidad 12 jugadoras que se realizará entre seleccionados provinciales en el Club Los Miuras, en Junín, Provincia de Buenos Aires.

Nordeste será uno de los equipos que tomará parte de este novedoso certamen para el rugby femenino del país organizado por el área de desarrollo de la Unión Argentina de Rugby.

El evento dará inicio este viernes y culminará el domingo 9 con la participación de seis equipos que representan a las uniones que registran la mayor cantidad de jugadoras fichadas competitivas en la base de datos oficial de la UAR.

Se dividirán en dos zonas de tres conjuntos; en la Zona A estarán URBA, Austral y Nordeste, mientras que la Zona B la integrarán Córdoba, Tucumán y Cuyo. Además, más allá de la competencia, se realizarán diversas capacitaciones sobre contacto, scrum y line-out a modo de complemento a la práctica entre los seleccionados.

Las chicas de Nordeste debutarán este viernes a las 10.40 contra Buenos Aires. Mientras que a las 12.20 se medirán contra Austral.

La jornada de sábado será para el descanso y el domingo 9 será el turno de las semifinales y la definición de todos los puestos.