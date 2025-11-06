Recuperaron objetos buscados y hallaron planta de marihuana en Corrientes

Luego de sendos allanamientos realizados este jueves por la Policía, en la localidad de San Cosme secuestraron elementos que estarían relacionados con un hecho delictivo que se investiga y también hallaron una planta de marihuana.

Por el hecho, una persona fue demorada.

De los operativos participaron efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme, junto al Área de Investigación Criminal dependiente de la Unidad Regional I-San Luis del Palmar y la cobertura de seguridad del Grupo Táctico de Operación.

En colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, realzaron dos allanamientos, uno por calle San Juan Bautista, y otro por calle Juan Ramón Vidal, ambos de San Cosme.Secuestraron un tubo de gas y un alargue, -elementos que según las tareas investigativas realizadas- podría estar relacionado al hecho que se investiga,Además, por cuerda separada, se secuestró una planta vegetal, que conforme a las características organolépticas y olor particular podría tratarse de marihuana; en el procedimiento también fue demorada una persona mayor de edad, a fin de determinar su relación con el hecho.