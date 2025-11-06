Juan Fernando Quintero: “Es el momento para dar el golpe en la mesa”

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero palpitó el Superclásico de este domingo ante Boca y destacó que “es el momento para dar el golpe en la mesa”.

Durante la conferencia de prensa que dio junto al mediocampista de Boca Leandro Paredes, Quintero reconoció que “la actualidad no es la mejor para lo que estamos acostumbrados, pero es un clásico y un partido histórico para nosotros”.

Otro de los temas sobre los que habló Quintero fue la renovación de Marcelo Gallardo como director técnico del equipo de Núñez: “El club dejó en claro que el apoyo para el entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando, sino también para nosotros”, e hizo énfasis en que “en los momentos duros se ve el apoyo real. Es nuestro momento para demostrar el respaldo y lo que queremos”.

River llegará a este Superclásico en un muy flojo momento, ya que perdió en siete de sus últimos 10 partidos e incluso se complicó su clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores, torneo que disputa de manera ininterrumpida desde el 2015.

Con respecto a este delicado presente del equipo, Quintero expresó: “La vida siempre te lleva a estos límites y sobre todo el fútbol. Este momento no es el mejor y tenemos un panorama claro, ya que tendremos que enfrentar a un gran rival. La decisión se nota en los momentos claves”.

Al ser consultado por la relación entre el plantel y Gallardo, fue contundente: “En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador, porque de alguna u otra forma él nos eligió para venir. Sería una falta de respeto tener esa mentalidad. Para nosotros estar en River es una gran responsabilidad y un placer”.

Por último, se refirió a las situaciones que se dieron en varios de los últimos partidos, donde se lo vio muy enojado: “La bronca es personal porque a veces siento que puedo dar más. Es la mentalidad mía, de querer jugar los 90 minutos. A veces sale y otras no, por ahí uno se siente mal por eso, pero no tiene que ver con las decisiones del entrenador”.

Quintero buscará tomar las riendas del Superclásico este domingo y guiar a River hacia un triunfo que le dé una inyección de confianza de cara a la recta final del Torneo Clausura.