La factura de la Dpec llega con aumento

n Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, el pasado 31 de octubre, los aumentos que llegarán enlas facturas de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) para noviembre y diciembre.

El decreto lleva la firma del gobernador Gustavo Valdés. Los porcentajes de las nuevas tarifas no se especificaron en la medida, pero el presidente del Ente Regulador de Energía de Corrientes (Erecor), Pablo Cuenca, confirmó que en caso residencial puede llegar hasta el 15%.

En promedio, los grandes consumidores -como comercios e industrias- tendrán un incremento de entre 3,5% y 4%.

Mientras que los usuarios residenciales, especialmente los Nivel 2 (con mayor subsidio estatal), sufrirán subas de entre 10% y 12%, pudiendo llegar hasta el 15% en los casos que superen los límites de consumo subsidiado.

El funcionario provincial explicó que el sistema eléctrico nacional se organiza en dos programaciones anuales -verano e invierno- con ajustes trimestrales según la evolución del mercado, el retiro gradual de subsidios y las condiciones de generación.

El titular del Ente recordó además que la factura eléctrica se compone de tres ítems principales: costo mayorista de energía, costo de distribución,

Finalmente, precisó que en la provincia unos 180.000 usuarios aún conservan el beneficio de los subsidios nacionales, aunque el Gobierno federal continúa con su retiro progresivo en el marco del esquema de segmentación.