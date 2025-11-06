Avanza la nueva Tarifaria

n El Concejo Deliberante aprobó ayer sobre tablas la primera lectura de la ordenanza Tarifaria 2026, El próximo paso será la audiencia pública que se hará el 25 noviembre próximo.

La actualización de tasas e impuestos municipales, que requiere el procedimiento de doble lectura, incluye una serie de beneficios para los buenos contribuyentes.

El análisis del expediente queda bajo la órbita de las comisiones de Hacienda y Legislación, y el siguiente paso es la audiencia pública (para la cual ya está abierta la inscripción), que se concretará el próximo 25 de noviembre a las 8 en el recinto, con el objetivo de que los vecinos puedan expresar sus opiniones.

Entre los considerandos del proyecto, se aclara que es de vital importancia adecuar la política de recursos a los fines de atender los gastos que demanda la prestación de los servicios municipales.

Distinción

A su vez, se distinguió con el premio Ñandereko a Los Alonsitos, popular agrupación musical formada en 1985, actualmente integrada por Ariel Báez y los hermanos Marcelo y Marco Roselli Majul, la cual brilló en numerosos escenarios nacionales e internacionales.

Por otra parte, se sancionó la modificación de distintos artículos de la ordenanza Nº7320, que regula el Servicio Público de Taxis y el Sistema Privado de Transporte de Pasajeros, relacionados a inspección técnica y paradas en el espacio público, entre otras cuestiones.

Asimismo, se instituyó la declaración de Patrimonio Cultural de la ciudad de Corrientes, destinada a destacadas obras materiales e inmateriales de la ciudad. Se hace hincapié en que la Capital, sobresale por su rica herencia histórica, cultural y artística, reflejada en su arquitectura, costumbres y expresiones plásticas, que constituyen un valioso legado para las generaciones presentes y futuras.