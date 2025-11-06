Susto en Paso de los Libres: una palmera ardió luego de una fuerte descarga eléctrica

Una intensa descarga eléctrica cayó sobre palmeras ubicadas en los patios de una vivienda de calle Sitja Nin al 1070, en Paso de los Libres, y provocó un incendio que alarmó a los vecinos de la zona. El hecho ocurrió durante la noche de este jueves, en medio de condiciones climáticas inestables que incluyeron actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

El fuego podía verse a metros del lugar del hecho, esto causó conmoción entre los transeúntes que circulaban por el lugar.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y el fuego fue controlado rápidamente por personal de Bomberos Voluntarios. Las llamas afectaron principalmente la vegetación del lugar y no se extendieron hacia la vivienda. Las autoridades reiteraron la importancia de tomar precauciones ante tormentas eléctricas.

