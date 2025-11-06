¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Encuentro Nacional de Mujeres doble alerta Incendio en Corrientes
ALCANZADA POR UN RAYO

Susto en Paso de los Libres: una palmera ardió luego de una fuerte descarga eléctrica

Un rayo cayó sobre los ejemplares y causó conmoción en la localidad por la magnitud del incendio que se podía observar a distancia.

Por El Litoral

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 20:34

Una intensa descarga eléctrica cayó sobre palmeras ubicadas en los patios de una vivienda de calle Sitja Nin al 1070, en Paso de los Libres, y provocó un incendio que alarmó a los vecinos de la zona. El hecho ocurrió durante la noche de este jueves, en medio de condiciones climáticas inestables que incluyeron actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

El fuego podía verse a metros del lugar del hecho, esto causó conmoción entre los transeúntes que circulaban por el lugar.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y el fuego fue controlado rápidamente por personal de Bomberos Voluntarios. Las llamas afectaron principalmente la vegetación del lugar y no se extendieron hacia la vivienda. Las autoridades reiteraron la importancia de tomar precauciones ante tormentas eléctricas.

Con información de Impacto FM Libres

 

