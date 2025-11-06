En la búsqueda de cosas robadas descubrieron un kiosco narco

En el allanamiento a una vivienda del barrio Santa Lucía de la Capital correntina, en búsqueda de elementos robados, se encontraron con un kiosco narco, secuestro de cocaína fraccionada, balanza y dinero.

Intervino la Justicia Federal tras tomar actuaciones la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Fueron detenidos un hombre y una mujer, por esta causa conexa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Del lugar secuestraron 10 gramos de cocaína de máxima pureza, fraccionada dentro de envoltorios listos para su comercialización, balanzas digitales de precisión, elementos para su fraccionamiento, y la suma de $162.600.Con respecto al allanamiento, fue ordenado por el Juzgado de Garantías, a pedido de la Fiscalía en turno, por la investigación de un “supuesto robo” denunciado el pasado 28 de octubre ante la Comisaría 18° Urbana. En los operativos también participaron integrantes de la Unidad Especial Antiarrebato que había trabajado de la investigación que derivó en la identificación de domicilios. En ese contexto incautaron elementos de procedencia dudosa que estarían vinculados a otros hechos delictivos.