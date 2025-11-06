Doble advertencia por tormentas fuertes en Corrientes: 11 localidades bajo alerta naranja

Los pronósticos para este viernes no son alentadores, nuevamente llega un sistema de tormentas para la provincia. El Comando Operativo de Emergencias (COE) lanzó una advertencia por tormentas que rigen en 11 localidades correntinas, mientras que la zona noreste de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla.

Alerta naranja en Corrientes

Alerta naranja en la provincia. Fuente: COE

La provincia se encuentra bajo doble advertencia por la presencia de abundantes lluvias, posible caída de granizo y vientos que se podrían desarrollar a gran velocidad. La alerta naranja rige en Ituzaingó, Santo Tomé, San Miguel, Concepción del Yaguareté Corá, San Roque, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce, Paso de los Libres, San Martín y Alvear.

Según la información del COE con la fuente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), iniciará este viernes por la mañana. Dicha área recién mencionada, será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, las cuales podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuentes, caída de granizo y ráfagas mayores a los 90km por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Advertencia amarilla

Doble advertencia en Corrientes. Fuente: SMN

Para el noreste de la provincia, comprendido por la Capital, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, rige una alerta amarilla.

Esto indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En particular, para el norte del litoral se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, alertó el SMN.