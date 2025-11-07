Palmeiras le puso precio al "Flaco" López

Palmeiras fijó un precio de venta de 40 millones de euros por el delantero correntino José López. Tras su gran presente en el club brasileño —finalista de la Copa Libertadores— y su reciente convocatoria a la Selección Argentina, aumentan las posibilidades de ser traspasado a Europa.

López, exjugador de Lanús, suma 23 goles en 56 partidos durante 2025 y se perfila como uno de los objetivos de equipos europeos en el próximo mercado de pases. El delantero también se ilusiona con participar en el próximo Mundial tras sus dos convocatorias consecutivas con la Albiceleste.

El Verdao, dirigido por Abel Ferreira, ya había recibido interés de clubes argentinos como River y Boca, pero ahora se prepara para posibles ofertas del exterior por su figura.