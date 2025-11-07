Se disputa la 31º edición del Súper Seven

Por segunda vez en la historia, el Súper Seven del Nordeste - Copa de Oro Vicente Roselló se desarrollará en una jornada.

La edición 31 del tradicional torneo de rugby reducido, que se convirtió en un evento deportivo - social que organiza el Taraguy Rugby Club se jugará este sábado con la participación de 16 equipos.

El equipo local, que viene de ganar el Seven Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) el pasado fin de semana, defenderá el título en el Súper Seven.

En el 2024, Taraguy venció en la final a Universitario de Mar del Plata para quedarse con su sexta corona en el torneo que nació en 1994.

Para esta nueva edición, los clubes visitantes serán Regatas Bella Vista de Buenos Aires (2 equipos), Universitario de Salta, Círculo Rafaelino de Rugby (Crar) y San José de Asunción.

También llegarán Cataratas RC y Lomas de Misiones.

Además de los clubes de primera de la Urne:, el local Taraguy (2), Aranduroga y San Patricio (2) de Corrientes, Curne, Regatas y Sixty (2) de Resistencia.

Para la etapa de grupos, los equipos serán divididos en cuatro grupos de cuatro participantes. Los que terminen primero avanzará a las semifinales de la Copa de Oro, los segundos competirán en la Copa de Plata y los terceros en la Copa de Bronce.

Además del Súper Seven del Nordeste, se realizará la IX° edición del Seven de Menores “Nico González Vilas” para Menores de 12, 13 y 14 años.

La actividad para los más chicos dará inicio a las 10. Mientras que el certamen para los equipos de primera comenzará a las 15.

La final de la Copa de Oro Vicente Roselló está prevista que comience a las 22.

En el 2023 fue el único antecedente donde el Súper Seven del Nordeste se disputó en una jornada. En esa oportunidad, el título quedó para Duendes de Rosario.