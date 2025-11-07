Rescataron a una perra en grave estado de abandono y necesitan dinero para curarla

El abandono animal vuelve a golpear en Corrientes. Una perrita encontrada en pésimas condiciones este jueves en el barrio Pirayuí fue rescatada por la agrupación Ayudando a los Animales Corrientes y necesitan costear los gastos veterinarios de manera urgente.

Esperan salvarla

“Nos dieron aviso de una perrita en muy mal estado, abandonada hace unos días. Sinceramente estamos saturados de casos”, expresó Juanse Jantus desde la organización que actualmente tiene bajo su cuidado a 150 animales.

La organización enfrenta una situación crítica y deben alimentar diariamente a perros y gatos, cubrir controles veterinarios y tratamientos antipulgas, lo que representa un gasto mensual cercano a los 2 millones de pesos.

“Necesitamos pagar el alimento del mes son 30 bolsas para perro y 30 para gatos y los costos veterinarios de nuestra nueva perra rescatada”, detalló.

Quienes deseen ayudar pueden colaborar mediante alias: rescate.ayuda.mp . Desde el refugio piden colaboración, incluso con pequeñas sumas, o con bolsas de alimento.