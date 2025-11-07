Indemnización laboral en Corrientes: un trabajador cobró más de 19.000.000 de pesos

Un trabajador de Corrientes logró cobrar su indemnización y haberes adeudados tras una medida judicial. La resolución fue dictada por el Juzgado Laboral Nº 4 de la ciudad, en un caso donde la empresa había reconocido la deuda, pero no la pagó.

El fallo ordenó el depósito inmediato de $19.557.760,79, más intereses correspondientes a los haberes de abril de 2025 y los montos indemnizatorios reconocidos por la firma.

El juez destacó que el salario tiene “naturaleza alimentaria” y constituye una obligación principal del empleador. De esta manera, la sentencia subraya la importancia de la vía judicial autosatisfactiva, una acción urgente que busca una solución inmediata a una situación de emergencia sin necesidad de un juicio principal posterior.