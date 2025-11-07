Recuperan cañas y reels sustraídos a un turista mientras pescaba a orillas del Paraná

La Policía de Itatí logró recuperar equipos de pesca que habían sido denunciados como sustraídos en esa localidad por un turista de la provincia de Tucumán que permanecía en la costa del Río Paraná el miércoles por la noche en la zona del Barrio Ibiray.

Según describió mientras pescaba se percató de la faltante de parte de su equipo.

Tras un rápido despliegue, los efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí lograron hallar y recuperar los elementos sustraídos.

En tanto que un sospechoso fue visto en el lugar, pero logró huir hacia una zona de montes.

Los elementos recuperados incluyen dos cañas con su correspondiente reel marca Spinit y una caja de pesca. El equipo fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno y posteriormente fue entregado a su propietario