¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

evacuados Javier Milei Sapucay
evacuados Javier Milei Sapucay
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COMISARIA DE ITATI

Recuperan cañas y reels sustraídos a un turista mientras pescaba a orillas del Paraná

La denuncia radicó una persona oriunda de la provincia de Tucumán

Por El Litoral

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 19:57

La Policía de Itatí logró recuperar equipos de pesca que habían sido denunciados como sustraídos en esa localidad por un turista de la provincia de Tucumán que permanecía en la costa del Río Paraná el miércoles por la noche en la zona del Barrio Ibiray. 

Según describió mientras pescaba se percató de la faltante de parte de su equipo. 

Tras un rápido despliegue, los efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí lograron hallar y recuperar los elementos sustraídos.  

En tanto que un sospechoso fue visto en el lugar, pero logró huir hacia una zona de montes. 

Los elementos recuperados incluyen dos cañas con su correspondiente reel marca Spinit y una caja de pesca. El equipo fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno y posteriormente fue entregado a su propietario 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD