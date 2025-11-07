Milei en Nueva York, con inversores y un elogio del Consejo de las Américas

En el Consejo de las Américas, el presidente Javier Milei mantuvo este viernes un encuentro reservado con inversionistas de empresas globales sobre las oportunidades de Argentina, donde expuso sus ideas y contestó preguntas sobre dónde va el país en el corto plazo, tras las elecciones, pero también marcó el rumbo para los próximos 6 años.

Milei disertó sobre las “Nuevas Oportunidades de inversión en la Argentina” ante un grupo selecto de inversionistas de distintas empresas estadounidenses con intereses en Argentina de diversos sectores como energía, minería, laboratorios, banca y servicios.

Entre los que compartieron el desayuno, figuraron CEOs y representantes de Glencore, Continental Grain Company, Newmont Corporation, McEwen Copper Inc, Salesforce, Morgan Stanley, AES corporation; Pepsi Co, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, FedEx y Cisco Systems.

Al terminar la reunión, la presidenta del Council y organizadora del encuentro Susan Segal dijo a los periodistas que la reunión había sido "espectacular" y que se presentaron "unos de los más importantes inversionistas internacionales sentados a la mesa, que está invirtiendo mucho en Argentina", subrayó.

Al término del encuentro, la titular del Council destacó: "Creo que están invirtiendo mucho por las reformas y el programa que está haciendo. Ellos contaron todas las inversiones que van a hacer en Argentina".

Robert McEwen, fundador y CEO de McEwen Copper, una de las compañías mineras que lidera el proyecto Los Azules en San Juan, dijo a los periodistas que estaba "entusiasmado con el RIGI", la legislación que facilita la inversión en Argentina, y "el nuevo clima de apertura" en el país.

Según pudo reconstruir la prensa, en la reunión Milei expuso por casi una hora y luego hubo una ronda de preguntas en donde todos pudieron participar. "Milei contestó todo, 5 o 6 minutos de respuestas, profundidad total", señalaron. El presidente pudo presentar su visión de "dónde está hoy la Argentina y hacia dónde van en los próximos 6 años".

Vale señalar, arribó a Nueva York desde Palm Beach, en Florida, donde Milei dio un discurso en una gala en el complejo de Donald Trump en Mar-a-Lago de la organización conservadora CPAC.