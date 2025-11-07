Nuevas detenciones por la causa de la red de trata de turismo sexual en Corrientes

Este viernes, la Justicia Federal dispuso avanzar con la causa de la red de trata de personas con el fin de explotación sexual, al ordenar la formulación de la detención de otras tres personas, la mujer que integraba el cuerpo del Servicio Penitenciario Provincial, su marido y un guía de pesca que operaba en Paso de la Patria.

De este modo suman cinco las personas detenidas en el marco de una serie de allanamientos y operativos llevados a adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (D.U.O.I.E.) Corrientes de la Policía Federal Argentina.

Una de las intervenciones para la aprehensión del marido de la agente penitenciaria se realizó por avenida Cazadores Correntinos casi Chacabuco, en un local donde ofrecen servicios para la realización de tatuajes, según confirmaron a El Litoral fuentes del caso.

Las otras detenciones se concretaron en la casa de la penitenciaria en el barrio San Marcos, y la tercera, por la avenida Independencia al 5000, lugar de residencia del guía de pesca.

La investigación tuvo una amplia repercusión por las características del modus operandi de captar mujeres en algunos domicilios donde eran “alistadas” para luego ser ofrecidos los servicios sexuales a turistas que llegaban de pesca a Paso de la Patria.

Incluso manejaban logística como ser la utilización de una combi para traslado en la cual llevaban a las jóvenes hasta los foráneos, arribados de distintos puntos del país y de otras naciones.

La serie de operativos inició justamente en la vecina localidad, en el barrio Rincón, donde demoraron un vehículo y rescataron a una mujer que fue asistida por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y acompañada a su domicilio con asistencia psicológica y social.

En los siete allanamientos iniciales, la Policía Federal además obtuvo valiosa documentación como ser tablets, celulares, cámaras de seguridad, cédulas de automotores, posnet de pagos y libretas de anotaciones, entre otras pruebas que quedaron a merced de las disposiciones de la Justicia Federal que dirige las operaciones.