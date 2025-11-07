¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

De 34 años

Desaparecido en Corrientes: la Policía intensifica la búsqueda de Osvaldo Ojeda Martín

El sujeto se ausentó de su hogar en la capital provincial hace dos días. Al momento de su desaparición, vestía bermudas negras, remera marrón claro y zapatillas negras. La fuerza de seguridad solicita datos a la comunidad y recordó que posee un tatuaje particular.

Por El Litoral

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 16:15

La Policía de Corrientes intensificó la búsqueda de Osvaldo Ojeda Martín, un hombre de 34 años que se encuentra desaparecido desde hace dos días, luego de no regresar a su domicilio en la capital provincial.

La denuncia formal fue radicada ante la Comisaría Novena Urbana de Corrientes, que está a cargo de coordinar las tareas para dar con su paradero.

Características y vestimenta de Osvaldo Ojeda Martín

Según la descripción oficial provista en la denuncia, Osvaldo Ojeda Martín presenta las siguientes características:

  • Edad: 34 años.

  • Contextura: Robusta.

  • Cabello: Lacio, corto, color castaño canoso.

  • Ojos: Color marrón.

  • Tez: Blanca.

  • Seña Particular: Posee un tatuaje de color blanco en la parte delantera del antebrazo.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía bermudas de color negro, una remera color marrón claro y zapatillas negras.

Pedido de colaboración a la comunidad

La Policía de Corrientes solicita encarecidamente la colaboración de la ciudadanía. Aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y relevantes que ayuden a la localización de Osvaldo Ojeda Martín pueden hacerlo ante cualquier comisaría cercana a su domicilio.

También pueden comunicarse a las líneas telefónicas gratuitas del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.):

  • Capital: 911

  • Interior Provincial: 101

