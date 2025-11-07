Banco Central, con expectativa de mayor inflación y dólar más barato

Los 42 bancos y consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado le contestaron al Banco Central que estiman un dólar más barato y una inflación más alta hasta fin de año, en relación a los pronósticos previos. Fue después de que La Libertad Avanza obtuviera el triunfo en las elecciones legislativas de medio término, lo que alejó expectativas negativas.

Así surge de lo informado en la versión de octubre del REM BCRA, la encuesta mensual que organiza la autoridad monetaria. Los participantes estimaron una inflación mensual de 2,2% para octubre, 3 décimas por encima del relevamiento previo. Los 10 que mejor proyectaron esa variable en el pasado reportaron una inflación de 2,3% mensual para octubre, también con una suba de 0,3 puntos porcentuales.

En relación a la inflación núcleo, el conjunto ubicó sus estimaciones para octubre en 2,1%, 1 décima más que el mes anterior. Y el Top 10 estimó una inflación núcleo de 2,2%, + 0,2 p.p. por encima de la anterior revisión.

Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación en torno del 2% mensual, y volvería a caer a partir de diciembre hasta alcanzar 1,6% en abril de 2026. El año que viene la inflación cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%.

En cuanto al dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1.463 para el promedio de noviembre, 36,50 pesos por debajo de la previsión anterior. Para el top 10 de analistas, el tipo de cambio promedio esperado para este mes es $ 1.475 por dólar.

Asimismo, los participantes del REM pronosticaron un dólar a $ 1.500 en diciembre, con una variación interanual esperada de 47% o 3,6 puntos porcentuales menos que previamente. Hacia los próximos 12 meses, la estimación es de $ 1.697 por dólar.

A su vez, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad se habría reducido un 0,5% respecto al segundo trimestre, con una diferencia de 0,1 punto porcentual favorable respecto a la estimación previa.

Se espera también que la actividad económica vuelva a crecer un 0,3% en el cuarto trimestre del año -2 décimas menos que en los análisis anteriores- y luego se aceleraría el salto de la economía a 1% trimestral entre enero y marzo de 2026.

Con todo, los encuestados expresaron que el PIB real crecía 3,9% contra el promedio de 2024, al igual que el mes anterior; y los mejores analistas consideran que ese incremento de la actividad treparía al 4%.

Las respuestas acerca de desempleo se mantienen en el 7,5% de la Población Económicamente Activa, y se sigue esperando una baja de la tasa hasta el 7,2% en el último trimestre de este año.

"Quienes participan del REM pronosticaron una Tasa Mayorista Activa (TAMAR) de bancos privados para noviembre de 40,6% nominal anual”, informó el Bcra.