Hamas le entregó a Israel el cuerpo del rehen argentino Lior Rudaeff

Israel anunció que el cadáver entregado el viernes por Hamas corresponde al argentino Lior Rudaeff, quien falleció hace más de dos años mientras defendía su kibutz Nir Yitzhak, durante un ataque terrorista. Según un comunicado militar, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó su identidad, y el Ejército israelí notificó a la familia sobre la repatriación.

El anuncio se produce tras un intercambio humanitario: Israel entregó a la Cruz Roja los cuerpos de unos 15 palestinos, así lo informó el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

Historia de vida de Rudaeff

Nació en Buenos Aires, pero de muy joven se mudó a Israel con su familia. Estaba casado, tenía cuatro hijos y 61 años. En el kibutz, trabajó como conductor de ambulancia, médico voluntario, camionero en transporte agrícola y empresario de productos plásticos. Era reconocido también por su pasión por el ciclismo y la música de Shlomo Artzi.

El 7 de octubre de 2023, Rudaeff recibió un llamado del escuadrón de emergencia de su kibutz para reforzar la seguridad del lugar. Es así que salió a defender a su comunidad y solo horas más tarde le envió un mensaje a su familia: estaba herido. En ese último comunicado le mostró afecto a su esposa e hijos y, desde ese momento, su paradero permaneció desconocido.