"Sigo en el lugar que quiero", dijo Costas tras renovar con Racing

A apenas unos días para el brindis de fin de año, Racing tiene un motivo para estar tranquilo: Gustavo Costas estampó la firma y renovó su vínculo con La Acadamia por los próximos tres años, hasta diciembre de 2028, cuando concluye el mandato del actual presidente, Diego Milito.

"Gustavo Costas 2028. El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo", expresó el club en sus redes sociales junto al DT, el mandatario, Sebastián Saja (Director Deportivo), y Gonzalo y Federico Costas, ayudante de campo y preparador físico, respectivamente, además de hijos del entrenador.

"Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza del club", manifestó Costas con el sitio oficial. "Jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide", completó.

Por su parte, Milito destacó la consolidación del proyecto futbolístico. "Reafirmamos un camino que le ha hecho a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años", sentenció.

El mensaje que había enviado Costas para Racing en Navidad

A horas de celebrar la Navidad, Gustavo Costas, que ya tenía cerrada su continuidad en Racing, dejó un mensaje en las redes sociales para todos los hinchas. "Les quiero desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a toda la familia racinguista", comentó.

"A los dirigentes y a toda la gente que nos apoyó y acompaño a Racing a todos lados. A mis jugadores, que dejaron la vida en cada partido, y a los trabajadores, desde los cocineros hasta los que limpian el club. Sabemos que no llegamos a poder culminar el año como todos soñábamos, pero yo por estos jugadores siempre lo dije: doy la vida y dejaron todo. Ojalá que el año que viene sea mejor todavía y podamos llevar a Racing, entre todos juntos, a lo más alto. Vamos todos por la gloria. Siempre juntos. ¡Vamos la Academia, carajo!", concluyó.

