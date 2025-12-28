El presidente firmará el aumento a los sueldos de los funcionarios

Javier Milei firmará este martes el decreto que aumenta los sueldos de los funcionarios tras dos años de congelamiento. Según pudo saber TN, la medida se publicará el viernes 2 de enero en el boletín oficial y abarca a los cargos jerárquicos, como al presidente, vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios, entre otros.

En la Casa Rosada reconocen que contemplará todo el período sin aumentos, aunque remarcan que la recomposición no será superior a la que percibieron los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes. Los equipos de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, están terminando de pulir los detalles del documento.

“No va a haber un esquema diferencial frente al resto”, agregan. En Balcarce 50 argumentan que los sueldos jerárquicos tuvieron una pérdida del poder adquisitivo cerca del 60% desde que comenzó la gestión. La inflación acumulada en 2024 fue de 117,8% y —con el último registro disponible— el IPC acumula 27,9% en 2025 a noviembre.

El esquema salarial actual abarca sueldos brutos de $4 millones mensuales para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. Los diputados perciben $7 millones y los senadores, $9.5 millones.

Las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) —negociadas con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)— establecieron una serie de incrementos entre 2024 y 2025, que incluyeron porcentajes escalonados y sumas fijas. En 2024 se aplicaron subas sucesivas de entre el 1% y 3,5% por mes —más un adicional de $60.000— y en 2025 se aplicaron ajustes de entre 1,1% y 1,3% mensuales entre junio y noviembre, según actas oficiales de paritarias.

Las tensiones dentro del gabinete por la condición salarial tuvieron diferentes niveles a lo largo del 2025, que contaron con planteos directos al jefe de Estado para que habilite su firma. En Nación no querían impulsarlo antes de las elecciones de octubre y se comprometieron a oficializarlo a partir de enero.

En el Gobierno argumentan que el congelamiento salarial complicó el funcionamiento interno de la gestión, en especial el armado y la retención de equipos técnicos. Los funcionarios advierten que la brecha con el sector privado se amplió durante los últimos dos años, lo que dificultó cubrir cargos estratégicos en áreas clave de la administración.

En el Ejecutivo remarcan que el decreto se terminó de cerrar entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). La última instancia en la que el Ejecutivo avanzó con un aumento salarial para el gabinete terminó con el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y con la derogación de la medida.

