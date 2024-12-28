¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 28 de diciembre

Por El Litoral

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 07:20

Corrientes: buscan a dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná

Alerta Corrientes: anuncian fuertes tormentas

En 8 horas se registraron más de 115 milímetros de lluvia en Mercedes

Comida en mal estado: allanaron al director del Servicio Penitenciario Federal

Basura cero en Corrientes: ante el pronóstico de lluvias, llaman a no sacar residuos

Puente Chaco-Corrientes: aumentaron los precios de los peajes

La Justicia ordenó liberar a cinco policías de Corrientes denunciados por tortura

Murió un joven de 29 años en una playa de Corrientes

Corrientes: las lluvias provocaron el desborde del arroyo Sarandí en Mercedes

José López fue homenajeado en San Lorenzo y tuvo un recibimiento popular

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD