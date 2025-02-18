Boca perdió en Perú y quedó obligado a ganarle a Alianza Lima para no quedar eliminado

El equipo de Pipo Gorosito ganó con un gol del uruguayo Pablo Ceppelini en el comienzo del partido. La sacó barata el Xeneize, al que salvó Agustín Marchesín con atajadas decisivas que lo mantienen vivo en la serie. El ex arquero de Lanús fue la figura de la cancha.

La revancha se juega la semana que viene en la Bombonera. De pasar, espera al ganador del cruce entre Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia, que tuvo como primer ganador a los chilenos por 2 a 1, como locales.

La falta de respuestas anímicas y futbolísticas que tuvo Boca en la derrota frente a Alianza Lima de Perú fue más que preocupante. No solo porque se trataba del debut en la Copa Libertadores, el máximo objetivo que tiene el equipo de La Ribera en la temporada, sino porque se suma a un arranque muy irregular en el torneo Apertura de la Liga Profesional. Y Fernando Gago, parece, haber perdido la paciencia con algunas cuestiones.

Al menos eso quedó expuesto por el duro reto que le propinó a Exequiel Zeballos, que fue uno de los dos cambios que realizó 'Pintita' en el entretiempo para intentar torcer la historia, que terminó 0-1 en Lima. "Empezá a correr o te saco a la mierda", le dijo al extremo juvenil, justo cuando la transmisión oficial lo tomó en primer plano